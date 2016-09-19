Logo toplogo top_bk
後台的足跡

 
pic pic pic
點閱次數： 50888736
訂閱人數： 56701
pic pic pic
歷史電子報
第800期
第799期
第798期
第797期
第796期
第795期
第794期
第793期
第792期
第791期
第790期
第789期
第788期
第787期
第786期
[1]2345>>>|

第800期 編輯群

發行人／曾燦金局長
總編輯／陳素慧科長楊淑妃主任
主編／鄭福來校長
編輯／鄭福來校長、林光媚主任、阮韻璇主任、劉智豪主任、高美莉主任
pic

教師天地

臺北益教網

臺北益教網  
全文檢索  
關於e週報新聞類別相關連結申請記者熱門排行 我要投稿
發刊日期 2017年2月1日
背景圖   第800期 背景圖
　　
左上方圖片 教育園丁的話 右上
 
一條沒有走過的路~特聘教師到校蹲點實務分享 【文/卓家夙 臺北市政府教育局特聘教師暨天母國小專任教師】
邁向反思進步、創新實驗的方向 為落實反思進步、創新實驗的發展取向，教育局設置了特聘教師方案。希望藉由特聘教師與服務學校的媒合，進行創新、實驗或專長教學；發展活化、亮點與領先課程；研發教材與評量實作和進行教育研究與專案研究。 作者有幸於104學年度通過特聘教師遴聘，並於105學年度與一所學校媒合成功，進行實驗課程的創發。服務方式為每週五的到校蹲點，陪伴服務學校自然團隊教師進行教師專業...更多
小樹		 園丁
 
左下   右下
pic pic pic
pic pic
背景圖   焦點新聞
dot 過完年就啟動 年改修法 林萬億：軍公教勞同步 【2017/1/27 人間福報
年金改革國是會議落幕後，進入修法階段。
背景圖
背景圖
dot 2016臺北閱讀力觀察報告 北市圖電子書借閱　語文學習、旅遊、理財熱門 【2017/1/26 國語日報
　臺北市立圖書館昨天公布「二○一六臺北閱
背景圖
背景圖
dot 讓孩子不餓肚　教師積極募款讓孩童有早餐吃 【2017/1/27 華視新聞
　早在一些縣市為弱勢學童開辦幸福早餐
背景圖
背景圖
..更多
pic pic pic
pic pic pic
pic pic
 背景圖  研習資訊
dot 臺北市生活課程輔導團公開授課-大同區、大安區場次 【2016/10/5 臺北市教師在職研習網
　研習名稱：臺北市生活課程輔導團公開
背景圖
背景圖
dot 臺北市國小健康與體育領域輔導團公開授課-籃球-籃球對抗賽 【2016/9/19 臺北市教師在職研習網
　研習名稱：臺北市國小健康與體育領域
背景圖
背景圖
dot 重大議題融入音樂教學設計1 【2017/1/23 臺北市教師在職研習網
　研習名稱：重大議題融入音樂教學設計
背景圖
背景圖
..更多
pic pic pic
pic pic pic
pic pic
 背景圖  活動報導
dot 世大運／臺灣首座選手村　導入五星級飯店服務精神 【2017/1/31 華視新聞
　2017臺北世大運是臺灣首度承辦國際大
背景圖
背景圖
dot 各地推燈會　打造熱鬧元宵 【2017/1/26 國語日報
　今年臺灣燈會移師雲林縣舉辦，臺北、桃園
背景圖
背景圖
dot 機場捷運下週四起試營運 採限時、限量、限站方式免費試乘 【2017/1/26 國語日報
　交通部長賀陳旦與桃園市長鄭文燦昨天共同
背景圖
背景圖
..更多
pic pic pic
pic pic pic
pic pic
背景圖   教育新知
dot 法專家憂心　中小學教師離職率5年增1倍 【2017/1/31 教育部電子報
法國執政黨在執政期間承諾增加6萬個教
背景圖
背景圖
dot 潛水才能看展 歐洲首間海底博物館開幕 【2017/1/26 公共電視新聞網
歐洲第一個海底博物館，最近正式開放，
背景圖
背景圖
dot 台法打造類比黑洞 解物理界之謎 【2017/1/25 人間福報
台大物理系及天文物理所教授陳丕燊與法國
背景圖
背景圖
..更多
pic pic pic
pic pic pic
pic pic
背景圖   教育政策
dot 去年來台陸生 較前年減少一千多人 【2017/1/26 公共電視新聞網
教育部公布105年度大專校院境外學生
背景圖
背景圖
dot 新國教課綱明年上路 高中校長謀因應 【2017/1/26 公共電視新聞網
十二年國教課綱明年實施，將近三分之一
背景圖
背景圖
dot 臺北市與美國休士頓試辦交換教師計畫 期雙向教學相長 【2017/1/26 臺北市政府教育局
臺北市致力於培育國際化人才，以「教育人
背景圖
背景圖
..更多
pic pic pic
pic pic pic
pic pic
 背景圖  教育劄記
dot 馬祖山海生態 戰地文化體驗【文/陳佳雯 臺北市景美國小學務主任 】 【2017/1/26
景美國小自99年起即每年辦理校際交流
背景圖
背景圖
dot 英語課堂裡的精靈獨白【文/鄧堯莊 臺北市文山區志清國小英語教師兼英語領域召集人】 【2017/1/27
國小英文學習的兩極化，加上時代快速的變
背景圖
背景圖
dot 校園美感之旅 [文/朱雅菁 臺北市興德國小總務主任] 【2017/1/31
一轉眼，總務主任的職務已經邁
背景圖
背景圖
..更多
pic pic pic
pic pic pic
pic pic
 背景圖  校園風情
dot "未來咖啡"給機會 助更生少年自立工作 【2017/1/26 公共電視新聞網
在人生走錯路的少年，需要有人拉一把，
背景圖
背景圖
dot 大葉大學推動國際化　學生赴日本山口大學交換留學 【2017/1/26 華視新聞
　大葉大學2009年與日本國立山口大
背景圖
背景圖
dot 台科大生訪日 佩服做好態度 【2017/1/28 人間福報
台灣科技大學學生赴日本九州工業大學進行
背景圖
背景圖
..更多
pic pic pic
pic pic pic
pic pic
背景圖   分享園地
dot 進食習慣大公開！動物園一種魚養百樣國王企鵝 【2017/1/31 華視新聞
　「一種米，養百樣人」，但在台北市立動物
背景圖
背景圖
dot 狐(犬蒙)動物園入新厝 兒童動物區賣萌吸睛 【2017/1/28 中廣新聞網
　迎新年，台北市立動物園的新進嬌客「狐(
背景圖
背景圖
dot 找出自己的價值 106年尋找感動地圖熱血徵件中 【2017/1/31 教育部電子報
教育部青年發展署自98年起辦理「青年
背景圖
背景圖
..更多
pic pic pic
pic pic pic
pic pic
背景圖   教育輿論
dot 「社論」建立初任校長輔導制度 【2017/1/26 國語日報
　目前中小學校長工作愈來愈繁重，壓力愈來
背景圖
背景圖
dot 李家同／不知民間疾苦的升學辦法. 【2017/1/25 東森新聞報
最近很顯然地我們國家有很多的教授對於教
背景圖
背景圖
dot 馬國SPM華文科難考　恐降低學習意願 【2017/1/31 教育部電子報
馬來西亞教育文憑（SPM）是供馬國中
背景圖
背景圖
..更多
pic pic pic
pic pic pic
pic pic
 背景圖  媒材天地
dot 書本封面的設計與創意 【2017/1/31 臺北市多媒體教學資源中心
人要衣裝、佛要金裝，書本亦需合適的衣裳。
背景圖
背景圖
dot 簡易紙蜻蜓製作 【2017/1/31 臺北市多媒體教學資源中心
印象中，雙手瞬間搓動讓竹蜻蜓飛得更高的童
背景圖
背景圖
dot 新版飲食指南 【2017/1/31 臺北市多媒體教學資源中心
衛福部新版「每日飲食指南」 (1)將食物
背景圖
背景圖
..更多
pic pic pic


 
建議使用Internet Explorer5.5以上版本瀏覽器及解析度1024*768
臺北市市府路一號八樓
管理單位 臺北市教師研習中心 臺北益教網