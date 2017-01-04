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歷史電子報
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第797期
編輯群
發行人／
曾燦金局長
總編輯／
陳素慧科長
、
楊淑妃主任
主編／
蔡舒文校長
編輯／
蔡舒文校長
全文檢索
發刊日期
2017年1月11日
第797期
變動中的幸福 文/羅王志 臺北市南港區胡適國小教師
身為小一新生的導師都一定會有的經驗─計畫趕不上變化。這學期接了新班，開學前準備好了一切，但是有一人沒來報到，這是第一個變化。三個星期後從私立學校轉來遠從基隆來就學的醫生小孩，這是第二個變化。十周學完注音後，來了個母親是泰國人的單親男孩，是個對中文完全陌生的聰明孩子，媽媽在台靠按摩維生，也只會說中文但不會認字，孩子之前都住在泰國媽媽的娘家，這是變化三。哇！好像走投無路了，前一個問題還沒妥善解...
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林麗玉報導 為了推動性別工作平
視察軍功國小新校舍 林佳龍:孩子教育不能等
【2017/1/4
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寇世菁報導 台中市北屯區軍功國
北歐天寒地凍 瑞典氣溫攝氏零下41.3 度
【2017/1/5
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北歐現在天寒地凍，瑞典北部一個村莊，今天
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研習資訊
2017年臺北市校際盃機器人選拔賽種子教師研習營第一梯
【2017/1/11
臺北市教師在職研習網
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核准文號 北市研習字第106011006
[教保專業]幼兒園特色課程經驗分享
【2017/1/11
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核准文號 北市研習字第105122801
健康飲食新主張
【2017/1/11
臺北市教師在職研習網
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核准文號 北市研習字第105112502
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活動報導
台中福華愛心月餅 助弱勢孩子圓棒球夢
【2017/1/4
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寇世菁報導 台灣基督教
「臘八節」慈濟「福慧珍粥」歲末感恩祝福
【2017/1/5
中廣新聞網
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今天正逢農曆12月8日「臘八節」
新北十三行博物館 1/13推出密室實境解謎
【2017/1/5
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新北市立十三行博物館從今年起，將
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教育新知
車輛噪音無所遁形 北市首創高噪車輛拍照系統
【2017/1/5
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林麗玉報導 台北市環保局首
日本老年學會建議:將老人認定歲數延至75歲
【2017/1/6
中廣新聞網
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專門研究老人問題的「日本老年學會
北市驗反式脂肪 阿羅利純奶油含4.07%最高
【2017/1/6
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林麗玉報導 為了幫民眾的健
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教育政策
學生受傷敷藥 教部：校護可適當處理
【2017/1/5
國語日報
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沈育如、阮筱琪／臺北報導 學校護
高中校長疾呼 考招制度年內定案
【2017/1/5
國語日報
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陳景清／高雄報導 因應十二年國教
移民署開數位資訊課 新住民免費上
【2017/1/5
國立教育廣播電台
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曾鈺羢報導/ 為了讓新住民
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教育劄記
文湖・讀報小達人 文/王玉 臺北市內湖區文湖國小校長
【2017/1/8
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記得上學期初走過六年級教室走廊，
種菜教會我的三件事 文/王福從 臺北市立桃源國中校長
【2017/1/8
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從小生活在雲林農村，記得國小的時
數學多元評量運用在教學 文/詹明霞 臺北市信義區永春國小老師
【2017/1/8
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多元評量跟傳統紙筆測驗有何不同呢
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校園風情
靜宜小豆芽資訊志工隊提升在地學童數位學習環境
【2017/1/5
中廣新聞網
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張文祿報導 靜宜大學93年成立
虎尾科大以奇幻創意舉辦畢業成果展
【2017/1/5
國立教育廣播電台
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劉文珍報導/ 國立虎尾科技
留白當作創意空間 部首貼紙用來造字 美感教科書 添學童學習興趣
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沈育如／臺北報導 交通大學畢業生
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分享園地
冬天賞花海 北市延平河濱花毯美景吸睛
【2017/1/4
中廣新聞網
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時序進入冬季，不過台北市延平河濱
奇美博物館Pepper當班 小機器人當客服
【2017/1/4
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台南市奇美博物館新館開二年，參觀
搞怪樂園到高雄 揪大家來搞怪
【2017/1/4
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溫蘭魁報導 寒假即將到來，國內
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教育輿論
高成績低自信？ 社會文化影響自我評價
【2017/1/4
國語日報
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文／危芷芬（臺北市立大學心理與諮商學系副
學生改變社會的力量
【2017/1/5
國語日報
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來自臺中市惠文高中的拾璿佾和臺中女中的
憂女學生壓力大 建中科學班不招女生
【2017/1/5
國語日報
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阮筱琪、張彩鳳、陳景清╱連線報導
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媒材天地
誰生的蛋最美麗
【2017/1/11
臺北市多媒體教學資源中心
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特殊兒童或幼兒往往抓不到故事的重點，運用
陽明山東西大縱走-大屯山線
【2017/1/11
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陽明山東西大縱走-活動吸引不少愛好大自然
電解定律
【2017/1/11
臺北市多媒體教學資源中心
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法拉第電解定律及其應用。作者透過詳盡的p
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