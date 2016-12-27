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歷史電子報
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第796期
編輯群
發行人／
曾燦金局長
總編輯／
陳素慧科長
、
楊淑妃主任
主編／
徐昀霖校長
編輯／
徐昀霖校長
全文檢索
發刊日期
2017年1月5日
第796期
地圖與導航 【國立臺北教育大學語文與創作學系 許育健助理教授】
本週一下午，我是龍潭國中七年級的學生， 和另一群「學生」（其他領域的老師）， 在玉君老師的引導下， 開始了一堂「數學閱讀」課。 「好，現在請你們找一找這個單元的大標題和小標題，並且寫在你們桌上的海報紙上」 這個簡單，我們很迅速的完成了。 「接著，請閱讀第一個大標題底下的那段文字，我要你們找出3個重點。」 3個重點，應該不難吧！？ 沒想到我和另兩位「同學」仔細反覆的閱讀這4段夾帶...
焦點新聞
多項新制元旦上路 小心荷包失血
【2016/12/28
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明年元旦多項新制上路，包括一例一休，基
校園黑心食材確認到下架 兩天變兩小時
【2016/12/28
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食安問題層出不窮，教育部兩年前建立「校
教育部藝術設計類國際競賽頒獎 亞大獲獎數連3年奪冠
【2016/12/27
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教育部獎助台灣學生參加國際競賽，
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研習資訊
教師心靈活水工作坊（第1期）
【2017/1/3
臺北市教師在職研習網
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主辦單位 臺北市教師研習中心 研習類別
從法令變革談教師未來
【2017/1/3
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健康飲食新主張
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活動報導
體會問政 高市忠孝充當一日議員
【2016/12/28
國語日報
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高雄市議會第二屆議員就職滿兩周年，昨天
花蓮「太平洋觀光節」從年底high到明年
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看見台灣的飛羽之美 30日起開展
【2016/12/29
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由一群熱愛鳥類攝影的同好們組成的「拍
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教育新知
臀痛膝痛 全怪站立
【2016/12/28
中廣新聞網
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英國專家說，人類常有臀部、膝蓋痛的毛
勿信放血偏方 中風快送急診
【2016/12/29
中廣新聞網
】
冬天是心血管疾病好發季節，台大醫院家
不會下廚也能做美味牛排 臺科大生研發智慧溫控插座
【2016/12/29
國立教育廣播電台
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不會下廚也能做出五星級料理！國立臺灣
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教育政策
科技部推「法人」來鏈結「產學合作」
【2016/12/28
國立教育廣播電台
】
如何把學研界的突破性研發成果應用於產
學校實驗教育比率放寬 最多總校數三分之一
【2016/12/29
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】
教育部部務會報通過實驗教育三法修正草
元旦起中市國立高中職改為市立豐原高中率先更名
【2016/12/29
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台中市17所國立高中職，將從元旦起改
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教育劄記
數字撲克牌 【臺北市國小候用校長劉慧梅】
【2017/1/5
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許多學童在進小學前，已能由1唱數到10
一朵最醜的康乃馨 【臺北市文化國小教師 謝慧雯】
【2016/12/29
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每年一到了母親節，老師都會為我們每個人準
孩子，你確定要跑嗎? 【臺北市太平國小校長 徐昀霖】
【2016/12/29
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寒風刺骨、熱汗與冷汗、咬牙、爭執、吶喊、
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校園風情
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【2016/12/28
國語日報
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嘉義市港坪國小推動國際教育，日前辦理「
流浪狗變明星犬 高市大仁推生命教育
【2016/12/29
國語日報
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高雄市大仁國中校長郭虹珠表示，校犬「超
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【2016/12/29
國立教育廣播電台
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臺北市松山工農的12月，充滿日本異國
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分享園地
盲人導航App國際爭光 教部表揚
【2016/12/28
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教育部鼓勵設計相關科系學生，參加德國紅
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【2016/12/28
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余慈鈞來自單親家庭，母親常因忙於工作，
幫寒士尾牙宴募愛心 僑泰師生台中火車站送薑湯
【2016/12/27
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由創世華山人安策略聯盟舉辦的27
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教育輿論
長照服務經驗 擬納醫學院入學參考
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「長照2.0」計畫明年元旦即將上路，衛
瑞典如何成為最具創造力國家
【2016/12/28
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歷年世界創新指數排名，瑞典總名列前茅。才
省思學校的「納粹事件」
【2016/12/29
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新竹市私立光復高中日前舉行校慶活動時，學
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媒材天地
陽明山東西大縱走-頂山線
【2017/1/4
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陽明山國家公園舉辦的「陽明山東西大縱走」
Musescore2.0.3樂譜編輯軟體簡介
【2017/1/4
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Musescore是一款免費、開放源碼的
中南美洲地理重點
【2017/1/4
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作者以簡易HTML方式呈現網頁填空題，此
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