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後台的足跡

 
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歷史電子報
第799期
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第799期 編輯群

發行人／曾燦金局長
總編輯／陳素慧科長楊淑妃主任
主編／鄭福來校長
編輯／鄭福來校長、林光媚主任、阮韻璇主任、劉智豪主任、高美莉主任
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教師天地

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發刊日期 2017年1月25日
背景圖   第799期 背景圖
　　
左上方圖片 教育園丁的話 右上
 
餐桌上「魚」變小了—對教育的反思【文/蔡宗良 臺北市玉成國小校長】
每次用餐，「魚」是再熟悉也不過的美食，然而在享受美食的過程中，牠隱藏了許多值得省思的問題。經過臺灣國立海洋大學環境生物與漁業科學系從宜蘭南方澳漁港捕撈魚獲進行系統抽樣，研究統計後發現自2003年鯖魚的捕獲大小平均為44公分，經過10年的統計計算，到2013年已經縮小到37公分，看起來大家餐桌上的魚變小了。 其實，在看到這樣的紀錄文獻後，心中浮起一個念頭，我們的漁業資源保護政策裡不是已...更多
小樹		 園丁
 
左下   右下
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背景圖   焦點新聞
dot 柯:北市今年編2800萬 打造1座超大型共融遊戲場 【2017/1/24 中廣新聞網
　為了實現身障孩子玩的夢想，臺北市政府由
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dot 大學學測國文作文 關於經驗的N種思考　教師：貼近生活 【2017/1/21 國語日報
　今年學測國文科的作文題目「關於經驗的N
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dot 學測英文偏難　地科著重氣候變遷 【2017/1/22 國語日報
　大學學測昨天考英文、自然兩科。臺北市高
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 背景圖  研習資訊
dot 臺北市假日親師心靈饗宴~守護你我心理健康講座 【2017/1/19 臺北市政府教育局
臺北市政府教育局自本（106）年度1月
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dot 臺北市106年【智造臺北、全面啟動】創新自造教育研習班(國中小組) 【2017/1/11 臺北市教師在職研習網
　研習名稱：臺北市106年【智造臺北
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dot 戶外活動在校園推廣的策略 【2016/12/19 臺北市教師在職研習網
　研習名稱：戶外活動在校園推廣的策略
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 背景圖  活動報導
dot 馬拉威學生提毛筆寫春聯　感想：像在跳舞 【2017/1/21 華視新聞
　農曆春節在即，台北城市科技大學讓遠
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dot 體驗台灣年味 僑生等人動手製作年菜 【2017/1/19 中廣新聞網
　就讀桃園方曙商工餐飲管理科的僑生以
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dot IEYI世界青少年創客發明展 【2017/1/20 臺北市政府教育局
世界青少年創客發明展暨臺灣選拔賽 激盪出
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背景圖   教育新知
dot 選志願傷腦筋 大數據助分析 【2017/1/23 人間福報
大學學測今、明兩天將在全國各地考區登場
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dot 世界青少年創客發明展 在生活中發揮創客精神 成功帶動教學翻轉 【2017/1/23 臺北市政府教育局
2016 IEYI世界青少年創客發明展
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dot 北市雙層觀巴上路　40分鐘一班 【2017/1/19 國語日報
　臺北市雙層觀光巴士昨天下午正式營運上路
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背景圖   教育政策
dot 大家一起來，性平教育從家事做起！ 【2017/1/19 臺北市政府教育局
臺北市政府教育局為鼓勵學生深化思考性
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dot 「假期自主學習」--讓孩子做自己學習的主人 【2017/1/23 臺北市政府教育局
臺北市政府教育局於105學年度寒假，鼓
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dot 臺北酷課雲拍攝團隊學測解題大公開 【2017/1/23 臺北市政府教育局
當106年大學學測才剛接近尾聲，但卻有
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 背景圖  教育劄記
dot 課堂裡最美的聲音~從低年級打好朗讀基礎 【文/黃鏵玉 臺北市文山區志清國小二年級導師】 【2017/1/19
剛畢業時，我在中年級當實習老師，聽
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dot 無紙e化創新教學～以綜合領域為例【文/楊聖哲　臺北市碧湖國小教務主任】 【2017/1/22
　環境教育是綜合領域的一環，強調人與
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dot 「小小主播在三民 採訪撰稿上雲端」─談資訊融入領域課程實施經驗分享【文/藍立達 臺北市三民國小教務主任】 【2017/1/24
位於教育資源首善之區的臺北市，教
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 背景圖  校園風情
dot 景文中學好有愛 五年捐出135萬餘 幫助獨居老人 【2017/1/19 臺北市政府教育局
實踐生老教育，送愛到獨居長輩家
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dot 仁愛國中-「體驗海洋教育活動研習」 【2017/1/19 臺北市政府教育局
仁愛國中為推動國民中學之海洋教育，塑造
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dot 北科大打造長青花台 盆栽上桌 長者圍坐拈花惹草 【2017/1/20 人間福報
【本報台北訊】高齡社會來臨，研究發現「園
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背景圖   分享園地
dot 大專生農STAY 拿鋤頭也是學問 【2017/1/23 人間福報
二十位來自全台的大專生，從十八日起一連
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dot 2016兒童少年　好Young人物頒獎 兒少改善困境　展現行動力 【2017/1/20 國語日報
由國語日報社主辦，富邦文教基金會與中
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dot 臺北書展延長閉館　首設公民書區 【2017/1/20 國語日報
　臺北國際書展二月八日起展開，為鼓勵民眾
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背景圖   教育輿論
dot 「社論」年金改革勿躁進 【2017/1/22 國語日報
　年金改革國是會議今天登場，會議地點一再
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dot 「社論」試辦完全免試需配套 【2017/1/19 國語日報
　依據《高級中等教育法》規定，高級中等學
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dot 全教總呼籲必須制定可長可久的年改方案 【2017/1/22 中廣新聞網
　年金改革國是會議全國大會今日在總統府召
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 背景圖  媒材天地
dot 繪本-國王的新衣(兒童敘事能力繪本介紹與應用) 【2017/1/25 臺北市多媒體教學資源中心
1.安徒生不朽的童話，坊間有非常多的版本
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dot 手工小書的版面與製作 【2017/1/25 臺北市多媒體教學資源中心
本教材以簡報格式講解手工書的製作技巧、可
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dot 藏個小祕密(立體卡片的製作) 【2017/1/25 臺北市多媒體教學資源中心
利用簡單的立體技巧，豐富卡片效果，增添其
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