邁向反思進步、創新實驗的方向 為落實反思進步、創新實驗的發展取向，教育局設置了特聘教師方案。希望藉由特聘教師與服務學校的媒合，進行創新、實驗或專長教學；發展活化、亮點與領先課程；研發教材與評量實作和進行教育研究與專案研究。 作者有幸於104學年度通過特聘教師遴聘，並於105學年度與一所學校媒合成功，進行實驗課程的創發。服務方式為每週五的到校蹲點，陪伴服務學校自然團隊教師進行教師專業...