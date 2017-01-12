越來越多的人關注敎與學的有效性，學生究竟學到什麼?學了有沒有用?為什麼要學?有沒有學會如何學? 教育家杜威的名言「教育即生活」，關注教育與生活結合的實然性，揚棄片斷式注重記憶的教學方式，以及無法在生活中應用的學習內容。 十二年國教的課程發展以「自發、互動、共好」為理念，強調激發學生生命的喜悅與生活的自信，提升學生學習的渴望與創新的勇氣，讓學生成為自發主動的學習者。 ...