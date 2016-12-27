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後台的足跡

 
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歷史電子報
第796期
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第796期 編輯群

發行人／曾燦金局長
總編輯／陳素慧科長楊淑妃主任
主編／徐昀霖校長
編輯／徐昀霖校長
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教師天地

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發刊日期 2017年1月5日
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左上方圖片 教育園丁的話 右上
 
地圖與導航 【國立臺北教育大學語文與創作學系 許育健助理教授】
本週一下午，我是龍潭國中七年級的學生， 和另一群「學生」（其他領域的老師）， 在玉君老師的引導下， 開始了一堂「數學閱讀」課。 「好，現在請你們找一找這個單元的大標題和小標題，並且寫在你們桌上的海報紙上」 這個簡單，我們很迅速的完成了。 「接著，請閱讀第一個大標題底下的那段文字，我要你們找出3個重點。」 3個重點，應該不難吧！？ 沒想到我和另兩位「同學」仔細反覆的閱讀這4段夾帶...更多
小樹		 園丁
 
左下   右下
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背景圖   焦點新聞
dot 多項新制元旦上路　小心荷包失血 【2016/12/28 國語日報
　明年元旦多項新制上路，包括一例一休，基
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dot 校園黑心食材確認到下架　兩天變兩小時 【2016/12/28 國語日報
　食安問題層出不窮，教育部兩年前建立「校
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dot 教育部藝術設計類國際競賽頒獎 亞大獲獎數連3年奪冠 【2016/12/27 中廣新聞網
教育部獎助台灣學生參加國際競賽，
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 背景圖  研習資訊
dot 教師心靈活水工作坊（第1期） 【2017/1/3 臺北市教師在職研習網
主辦單位 臺北市教師研習中心 研習類別
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dot 從法令變革談教師未來 【2017/1/3 臺北市教師研習中心
主辦單位 台北市教師會 研習類別 教育
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dot 健康飲食新主張 【2017/1/3 臺北市教師在職研習網
主辦單位 台北市教師會 研習類別 健康
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 背景圖  活動報導
dot 體會問政　高市忠孝充當一日議員 【2016/12/28 國語日報
　高雄市議會第二屆議員就職滿兩周年，昨天
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dot 花蓮「太平洋觀光節」從年底high到明年 【2016/12/29 中廣新聞網
花蓮縣政府將於12月31日及1月1日
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dot 看見台灣的飛羽之美 30日起開展 【2016/12/29 國立教育廣播電台
由一群熱愛鳥類攝影的同好們組成的「拍
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背景圖   教育新知
dot 臀痛膝痛 全怪站立 【2016/12/28 中廣新聞網
英國專家說，人類常有臀部、膝蓋痛的毛
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dot 勿信放血偏方 中風快送急診 【2016/12/29 中廣新聞網
冬天是心血管疾病好發季節，台大醫院家
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dot 不會下廚也能做美味牛排　臺科大生研發智慧溫控插座 【2016/12/29 國立教育廣播電台
不會下廚也能做出五星級料理！國立臺灣
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背景圖   教育政策
dot 科技部推「法人」來鏈結「產學合作」 【2016/12/28 國立教育廣播電台
如何把學研界的突破性研發成果應用於產
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dot 學校實驗教育比率放寬　最多總校數三分之一 【2016/12/29 國立教育廣播電台
教育部部務會報通過實驗教育三法修正草
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dot 元旦起中市國立高中職改為市立豐原高中率先更名 【2016/12/29 中廣新聞網
台中市17所國立高中職，將從元旦起改
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 背景圖  教育劄記
dot 數字撲克牌 【臺北市國小候用校長劉慧梅】 【2017/1/5
許多學童在進小學前，已能由1唱數到10
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dot 一朵最醜的康乃馨 【臺北市文化國小教師 謝慧雯】 【2016/12/29
每年一到了母親節，老師都會為我們每個人準
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dot 孩子，你確定要跑嗎? 【臺北市太平國小校長 徐昀霖】 【2016/12/29
寒風刺骨、熱汗與冷汗、咬牙、爭執、吶喊、
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 背景圖  校園風情
dot 體驗印度文化　嘉市港坪用手抓飯 【2016/12/28 國語日報
　嘉義市港坪國小推動國際教育，日前辦理「
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dot 流浪狗變明星犬　高市大仁推生命教育 【2016/12/29 國語日報
　高雄市大仁國中校長郭虹珠表示，校犬「超
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dot 松山工農接待多所日本高校參訪 拓展學生新視野 【2016/12/29 國立教育廣播電台
臺北市松山工農的12月，充滿日本異國
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背景圖   分享園地
dot 盲人導航App國際爭光　教部表揚 【2016/12/28 國語日報
　教育部鼓勵設計相關科系學生，參加德國紅
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dot 家扶募舊書　改善弱勢兒閱讀困境 【2016/12/28 國語日報
　余慈鈞來自單親家庭，母親常因忙於工作，
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dot 幫寒士尾牙宴募愛心 僑泰師生台中火車站送薑湯 【2016/12/27 中廣新聞網
由創世華山人安策略聯盟舉辦的27
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背景圖   教育輿論
dot 長照服務經驗　擬納醫學院入學參考 【2016/12/28 國語日報
　「長照2.0」計畫明年元旦即將上路，衛
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dot 瑞典如何成為最具創造力國家 【2016/12/28 國語日報
歷年世界創新指數排名，瑞典總名列前茅。才
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dot 省思學校的「納粹事件」 【2016/12/29 國語日報
新竹市私立光復高中日前舉行校慶活動時，學
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 背景圖  媒材天地
dot 陽明山東西大縱走-頂山線 【2017/1/4 臺北市多媒體教學資源中心
陽明山國家公園舉辦的「陽明山東西大縱走」
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dot Musescore2.0.3樂譜編輯軟體簡介 【2017/1/4 臺北市多媒體教學資源中心
Musescore是一款免費、開放源碼的
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dot 中南美洲地理重點 【2017/1/4 臺北市多媒體教學資源中心
作者以簡易HTML方式呈現網頁填空題，此
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