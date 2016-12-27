本週一下午，我是龍潭國中七年級的學生， 和另一群「學生」（其他領域的老師）， 在玉君老師的引導下， 開始了一堂「數學閱讀」課。 「好，現在請你們找一找這個單元的大標題和小標題，並且寫在你們桌上的海報紙上」 這個簡單，我們很迅速的完成了。 「接著，請閱讀第一個大標題底下的那段文字，我要你們找出3個重點。」 3個重點，應該不難吧！？ 沒想到我和另兩位「同學」仔細反覆的閱讀這4段夾帶...