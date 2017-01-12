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後台的足跡

 
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歷史電子報
第798期
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第798期 編輯群

發行人／曾燦金局長
總編輯／陳素慧科長楊淑妃主任
主編／蔡舒文校長
編輯／蔡舒文校長
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教師天地

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發刊日期 2017年1月18日
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左上方圖片 教育園丁的話 右上
 
生活大師在中山 文/周婉玲 臺北市立中山國民中學校長
越來越多的人關注敎與學的有效性，學生究竟學到什麼?學了有沒有用?為什麼要學?有沒有學會如何學? 教育家杜威的名言「教育即生活」，關注教育與生活結合的實然性，揚棄片斷式注重記憶的教學方式，以及無法在生活中應用的學習內容。 十二年國教的課程發展以「自發、互動、共好」為理念，強調激發學生生命的喜悅與生活的自信，提升學生學習的渴望與創新的勇氣，讓學生成為自發主動的學習者。 ...更多
小樹		 園丁
 
左下   右下
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背景圖   焦點新聞
dot 五專找企業合作　學生五年免學費 【2017/1/12 國語日報
沈育如／臺北報導 　許多五專生畢業
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dot 一例一休衝擊　寒假校園恐不開放 【2017/1/12 國語日報
沈育如／臺北報導 　《勞動基準法》
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dot 高教六大問題榜首 教長：經費過度集中　大學M型化 【2017/1/13 國語日報
沈育如／高雄報導 　一百零六年度全
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 背景圖  研習資訊
dot 從法令變革談教師未來 【2017/1/15 臺北市教師在職研習網
核准文號 北市研習字第105110115
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dot 生字語詞簿教學應用研習班-低年級 【2017/1/15 臺北市教師在職研習網
核准文號 北市研習字第105121317
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dot 生字語詞簿教學應用研習班-中年級 【2017/1/15 臺北市教師在職研習網
核准文號 北市研習字第105121318
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 背景圖  活動報導
dot 臺文館邀資深作家發表兒文叢書 【2017/1/12 國語日報
楊惠芳／臺北報導 　國立臺灣文學館
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dot 國中教育會考簡章　今公布 【2017/1/13 國語日報
沈育如／高雄報導 　一百零六學年國
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dot 超商攜手一粒麥子邀臺東獨老提前圍爐 【2017/1/13 國立教育廣播電台
為讓獨居長輩在年節前夕也能感受團
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背景圖   教育新知
dot 吃了農藥殘留昆蟲　臺灣蝙蝠銳減 【2017/1/12 國語日報
沈育如／臺北報導 　臺灣師範大學生
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dot 國研院無人機　加入颱風偵測 【2017/1/12 國語日報
劉偉瑩、實習記者黃甯群／臺北報導
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dot 藥袋會說話　手機掃描聽語音 【2017/1/13 國語日報
阮筱琪／臺北報導 　為了服務視障者
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背景圖   教育政策
dot 政院通過師培法修正案 放寬師培生實習規定 【2017/1/12 國立教育廣播電台
行政院今天(12日)審查通過「師
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dot 「大南海」把植物園變賣場? 文化部鄭重澄清 【2017/1/12 國立教育廣播電台
針對近日媒體報導，行政院推出「大
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dot 大專校院校長會議　教長勾勒高教願景 【2017/1/13 國立教育廣播電台
教育部長潘文忠出席106年度全國
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 背景圖  教育劄記
dot 龍山寺自導式學習課程 文/陳雅芳等 臺北市萬華區華江國民小學社會領域教師 【2017/1/15
中年級的社會領域課程以家鄉為範圍
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dot 繽紛排場 拍出新局～淺談長春國小排球課程 文/吳淑娟 臺北市中山區長春國民小學教務主任 【2017/1/15
運動是一切生命的源泉。－李奧納多
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dot 杏壇你我他～廣結善緣·涓滴付出·杏壇芬芳 文/林竺諼 臺北市教師研習中心研究教師/國中候用校長 【2017/1/15
有緣借調來到教師研習中心服務，承
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 背景圖  校園風情
dot 高市忠孝單車路考　發放雷射雕刻駕照 【2017/1/12 國語日報
陳景清／高雄報導 　高雄市「愛河學
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dot 金門高中童軍育樂營　邀青少年走向戶外 【2017/1/12 國立教育廣播電台
金門高中將在2月4號到6號舉辦「
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dot 弘光科大文創系學生拍攝寶特瓶，喚起大家一起重視資源 【2017/1/12 國立教育廣播電台
不設限，腐爛的水果、丟棄的瓶子，
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背景圖   分享園地
dot 嘉縣龍山葉芮岑環保賽摘冠　行動力升級 【2017/1/12 國語日報
李榮茂／嘉義報導 　位處偏遠山區的
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dot 留學五大洲外語替代役 帶世界知識走進臺東 【2017/1/12 國立教育廣播電台
臺東縣政府國際發展及計畫處與國家
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dot 展現教卓成果 高雄大學開發掛號信即時簽收系統 【2017/1/12 國立教育廣播電台
國立高雄大學發表「教學卓越計畫」
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背景圖   教育輿論
dot 正視中小學行政弱化現象 【2017/1/12 國語日報
由於校園環境趨於複雜化，加上行政業
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dot 2025無核電　核廢料何去何從 【2017/1/13 國語日報
立法院三讀通過《電業法》修正案，除
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dot 兼顧營養午餐品質與價格 【2017/1/14 國語日報
農委會推動國中小營養午餐使用國產可
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 背景圖  媒材天地
dot 自製芬芳小雪人 【2017/1/18 臺北市多媒體教學資源中心
糖果襪製作的可愛襪子娃娃,在寒冷的冬天懷
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dot How to Write Summaries 【2017/1/18 臺北市多媒體教學資源中心
Writing a summary is
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dot Lullaby 搖籃曲風 統整介紹 【2017/1/18 臺北市多媒體教學資源中心
小學音樂單元 -- 搖籃曲. 介紹搖籃曲
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