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後台的足跡

 
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歷史電子報
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第797期 編輯群

發行人／曾燦金局長
總編輯／陳素慧科長楊淑妃主任
主編／蔡舒文校長
編輯／蔡舒文校長
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教師天地

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發刊日期 2017年1月11日
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左上方圖片 教育園丁的話 右上
 
變動中的幸福 文/羅王志 臺北市南港區胡適國小教師
身為小一新生的導師都一定會有的經驗─計畫趕不上變化。這學期接了新班，開學前準備好了一切，但是有一人沒來報到，這是第一個變化。三個星期後從私立學校轉來遠從基隆來就學的醫生小孩，這是第二個變化。十周學完注音後，來了個母親是泰國人的單親男孩，是個對中文完全陌生的聰明孩子，媽媽在台靠按摩維生，也只會說中文但不會認字，孩子之前都住在泰國媽媽的娘家，這是變化三。哇！好像走投無路了，前一個問題還沒妥善解...更多
小樹		 園丁
 
左下   右下
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背景圖   焦點新聞
dot 企業設置托兒設施 新北市補助最高達200萬 【2017/1/4 中廣新聞網
林麗玉報導 為了推動性別工作平
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dot 視察軍功國小新校舍 林佳龍:孩子教育不能等 【2017/1/4 中廣新聞網
寇世菁報導 台中市北屯區軍功國
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dot 北歐天寒地凍　瑞典氣溫攝氏零下41.3 度 【2017/1/5 中廣新聞網
北歐現在天寒地凍，瑞典北部一個村莊，今天
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 背景圖  研習資訊
dot 2017年臺北市校際盃機器人選拔賽種子教師研習營第一梯 【2017/1/11 臺北市教師在職研習網
核准文號 北市研習字第106011006
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dot [教保專業]幼兒園特色課程經驗分享 【2017/1/11 臺北市教師在職研習網
核准文號 北市研習字第105122801
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dot 健康飲食新主張 【2017/1/11 臺北市教師在職研習網
核准文號 北市研習字第105112502
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 背景圖  活動報導
dot 台中福華愛心月餅 助弱勢孩子圓棒球夢 【2017/1/4 中廣新聞網
寇世菁報導 台灣基督教
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dot 「臘八節」慈濟「福慧珍粥」歲末感恩祝福 【2017/1/5 中廣新聞網
今天正逢農曆12月8日「臘八節」
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dot 新北十三行博物館 1/13推出密室實境解謎 【2017/1/5 中廣新聞網
新北市立十三行博物館從今年起，將
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背景圖   教育新知
dot 車輛噪音無所遁形 北市首創高噪車輛拍照系統 【2017/1/5 中廣新聞網
林麗玉報導 台北市環保局首
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dot 日本老年學會建議:將老人認定歲數延至75歲 【2017/1/6 中廣新聞網
專門研究老人問題的「日本老年學會
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dot 北市驗反式脂肪 阿羅利純奶油含4.07%最高 【2017/1/6 中廣新聞網
林麗玉報導 為了幫民眾的健
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背景圖   教育政策
dot 學生受傷敷藥　教部：校護可適當處理 【2017/1/5 國語日報
沈育如、阮筱琪／臺北報導 　學校護
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dot 高中校長疾呼　考招制度年內定案 【2017/1/5 國語日報
陳景清／高雄報導 　因應十二年國教
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dot 移民署開數位資訊課　新住民免費上 【2017/1/5 國立教育廣播電台
曾鈺羢報導/ 為了讓新住民
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 背景圖  教育劄記
dot 文湖・讀報小達人 文/王玉 臺北市內湖區文湖國小校長 【2017/1/8
記得上學期初走過六年級教室走廊，
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dot 種菜教會我的三件事 文/王福從 臺北市立桃源國中校長 【2017/1/8
從小生活在雲林農村，記得國小的時
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dot 數學多元評量運用在教學 文/詹明霞 臺北市信義區永春國小老師 【2017/1/8
多元評量跟傳統紙筆測驗有何不同呢
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 背景圖  校園風情
dot 靜宜小豆芽資訊志工隊提升在地學童數位學習環境 【2017/1/5 中廣新聞網
張文祿報導 靜宜大學93年成立
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dot 虎尾科大以奇幻創意舉辦畢業成果展 【2017/1/5 國立教育廣播電台
劉文珍報導/ 國立虎尾科技
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dot 留白當作創意空間　部首貼紙用來造字 美感教科書　添學童學習興趣 【2017/1/6 國語日報
沈育如／臺北報導 　交通大學畢業生
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背景圖   分享園地
dot 冬天賞花海 北市延平河濱花毯美景吸睛 【2017/1/4 中廣新聞網
時序進入冬季，不過台北市延平河濱
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dot 奇美博物館Pepper當班 小機器人當客服 【2017/1/4 中廣新聞網
台南市奇美博物館新館開二年，參觀
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dot 搞怪樂園到高雄　揪大家來搞怪 【2017/1/4 中廣新聞網
溫蘭魁報導 寒假即將到來，國內
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背景圖   教育輿論
dot 高成績低自信？　社會文化影響自我評價 【2017/1/4 國語日報
文／危芷芬（臺北市立大學心理與諮商學系副
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dot 學生改變社會的力量 【2017/1/5 國語日報
來自臺中市惠文高中的拾璿佾和臺中女中的
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dot 憂女學生壓力大　建中科學班不招女生 【2017/1/5 國語日報
阮筱琪、張彩鳳、陳景清╱連線報導
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 背景圖  媒材天地
dot 誰生的蛋最美麗 【2017/1/11 臺北市多媒體教學資源中心
特殊兒童或幼兒往往抓不到故事的重點，運用
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dot 陽明山東西大縱走-大屯山線 【2017/1/11 臺北市多媒體教學資源中心
陽明山東西大縱走-活動吸引不少愛好大自然
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dot 電解定律 【2017/1/11 臺北市多媒體教學資源中心
法拉第電解定律及其應用。作者透過詳盡的p
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