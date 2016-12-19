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歷史電子報
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第799期
編輯群
發行人／
曾燦金局長
總編輯／
陳素慧科長
、
楊淑妃主任
主編／
鄭福來校長
編輯／
鄭福來校長、林光媚主任、阮韻璇主任、劉智豪主任、高美莉主任
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發刊日期
2017年1月25日
第799期
餐桌上「魚」變小了—對教育的反思【文/蔡宗良 臺北市玉成國小校長】
每次用餐，「魚」是再熟悉也不過的美食，然而在享受美食的過程中，牠隱藏了許多值得省思的問題。經過臺灣國立海洋大學環境生物與漁業科學系從宜蘭南方澳漁港捕撈魚獲進行系統抽樣，研究統計後發現自2003年鯖魚的捕獲大小平均為44公分，經過10年的統計計算，到2013年已經縮小到37公分，看起來大家餐桌上的魚變小了。 其實，在看到這樣的紀錄文獻後，心中浮起一個念頭，我們的漁業資源保護政策裡不是已...
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今年學測國文科的作文題目「關於經驗的N
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臺北市假日親師心靈饗宴~守護你我心理健康講座
【2017/1/19
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臺北市106年【智造臺北、全面啟動】創新自造教育研習班(國中小組)
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活動報導
馬拉威學生提毛筆寫春聯 感想：像在跳舞
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就讀桃園方曙商工餐飲管理科的僑生以
IEYI世界青少年創客發明展
【2017/1/20
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世界青少年創客發明展暨臺灣選拔賽 激盪出
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教育新知
選志願傷腦筋 大數據助分析
【2017/1/23
人間福報
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大學學測今、明兩天將在全國各地考區登場
世界青少年創客發明展 在生活中發揮創客精神 成功帶動教學翻轉
【2017/1/23
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2016 IEYI世界青少年創客發明展
北市雙層觀巴上路 40分鐘一班
【2017/1/19
國語日報
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臺北市雙層觀光巴士昨天下午正式營運上路
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教育政策
大家一起來，性平教育從家事做起！
【2017/1/19
臺北市政府教育局
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臺北市政府教育局為鼓勵學生深化思考性
「假期自主學習」--讓孩子做自己學習的主人
【2017/1/23
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臺北市政府教育局於105學年度寒假，鼓
臺北酷課雲拍攝團隊學測解題大公開
【2017/1/23
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當106年大學學測才剛接近尾聲，但卻有
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教育劄記
課堂裡最美的聲音~從低年級打好朗讀基礎 【文/黃鏵玉 臺北市文山區志清國小二年級導師】
【2017/1/19
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剛畢業時，我在中年級當實習老師，聽
無紙e化創新教學～以綜合領域為例【文/楊聖哲 臺北市碧湖國小教務主任】
【2017/1/22
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環境教育是綜合領域的一環，強調人與
「小小主播在三民 採訪撰稿上雲端」─談資訊融入領域課程實施經驗分享【文/藍立達 臺北市三民國小教務主任】
【2017/1/24
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位於教育資源首善之區的臺北市，教
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校園風情
景文中學好有愛 五年捐出135萬餘 幫助獨居老人
【2017/1/19
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實踐生老教育，送愛到獨居長輩家
仁愛國中-「體驗海洋教育活動研習」
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仁愛國中為推動國民中學之海洋教育，塑造
北科大打造長青花台 盆栽上桌 長者圍坐拈花惹草
【2017/1/20
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【本報台北訊】高齡社會來臨，研究發現「園
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分享園地
大專生農STAY 拿鋤頭也是學問
【2017/1/23
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二十位來自全台的大專生，從十八日起一連
2016兒童少年 好Young人物頒獎 兒少改善困境 展現行動力
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由國語日報社主辦，富邦文教基金會與中
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教育輿論
「社論」年金改革勿躁進
【2017/1/22
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年金改革國是會議今天登場，會議地點一再
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全教總呼籲必須制定可長可久的年改方案
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媒材天地
繪本-國王的新衣(兒童敘事能力繪本介紹與應用)
【2017/1/25
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1.安徒生不朽的童話，坊間有非常多的版本
手工小書的版面與製作
【2017/1/25
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本教材以簡報格式講解手工書的製作技巧、可
藏個小祕密(立體卡片的製作)
【2017/1/25
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利用簡單的立體技巧，豐富卡片效果，增添其
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