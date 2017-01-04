身為小一新生的導師都一定會有的經驗─計畫趕不上變化。這學期接了新班，開學前準備好了一切，但是有一人沒來報到，這是第一個變化。三個星期後從私立學校轉來遠從基隆來就學的醫生小孩，這是第二個變化。十周學完注音後，來了個母親是泰國人的單親男孩，是個對中文完全陌生的聰明孩子，媽媽在台靠按摩維生，也只會說中文但不會認字，孩子之前都住在泰國媽媽的娘家，這是變化三。哇！好像走投無路了，前一個問題還沒妥善解...