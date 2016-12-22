某一天擔任本校教育學程甄選的口試委員工作，每一場有三至四個學生排坐在一起同時回答。 我非常佛心的，問了一個基本而重要的問題：「你有什麼樣的特質，讓你覺得自己適合當老師？」我們很驚訝的聽到，許多學生的答案是：「我來自教師家庭；我父母都是老師；我阿姨是老師⋯⋯」（我其實對這樣的答案，感到不解。暫且不談論我對於來自教師家庭的看法） 另外，也有很多學生說，「因為以前有某老師對我...