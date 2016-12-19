每次用餐，「魚」是再熟悉也不過的美食，然而在享受美食的過程中，牠隱藏了許多值得省思的問題。經過臺灣國立海洋大學環境生物與漁業科學系從宜蘭南方澳漁港捕撈魚獲進行系統抽樣，研究統計後發現自2003年鯖魚的捕獲大小平均為44公分，經過10年的統計計算，到2013年已經縮小到37公分，看起來大家餐桌上的魚變小了。 其實，在看到這樣的紀錄文獻後，心中浮起一個念頭，我們的漁業資源保護政策裡不是已...