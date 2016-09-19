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歷史電子報
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第800期
編輯群
發行人／
曾燦金局長
總編輯／
陳素慧科長
、
楊淑妃主任
主編／
鄭福來校長
編輯／
鄭福來校長、林光媚主任、阮韻璇主任、劉智豪主任、高美莉主任
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發刊日期
2017年2月1日
第800期
一條沒有走過的路~特聘教師到校蹲點實務分享 【文/卓家夙 臺北市政府教育局特聘教師暨天母國小專任教師】
邁向反思進步、創新實驗的方向 為落實反思進步、創新實驗的發展取向，教育局設置了特聘教師方案。希望藉由特聘教師與服務學校的媒合，進行創新、實驗或專長教學；發展活化、亮點與領先課程；研發教材與評量實作和進行教育研究與專案研究。 作者有幸於104學年度通過特聘教師遴聘，並於105學年度與一所學校媒合成功，進行實驗課程的創發。服務方式為每週五的到校蹲點，陪伴服務學校自然團隊教師進行教師專業...
焦點新聞
過完年就啟動 年改修法 林萬億：軍公教勞同步
【2017/1/27
人間福報
】
年金改革國是會議落幕後，進入修法階段。
2016臺北閱讀力觀察報告 北市圖電子書借閱 語文學習、旅遊、理財熱門
【2017/1/26
國語日報
】
臺北市立圖書館昨天公布「二○一六臺北閱
讓孩子不餓肚 教師積極募款讓孩童有早餐吃
【2017/1/27
華視新聞
】
早在一些縣市為弱勢學童開辦幸福早餐
..更多
研習資訊
臺北市生活課程輔導團公開授課-大同區、大安區場次
【2016/10/5
臺北市教師在職研習網
】
研習名稱：臺北市生活課程輔導團公開
臺北市國小健康與體育領域輔導團公開授課-籃球-籃球對抗賽
【2016/9/19
臺北市教師在職研習網
】
研習名稱：臺北市國小健康與體育領域
重大議題融入音樂教學設計1
【2017/1/23
臺北市教師在職研習網
】
研習名稱：重大議題融入音樂教學設計
..更多
活動報導
世大運／臺灣首座選手村 導入五星級飯店服務精神
【2017/1/31
華視新聞
】
2017臺北世大運是臺灣首度承辦國際大
各地推燈會 打造熱鬧元宵
【2017/1/26
國語日報
】
今年臺灣燈會移師雲林縣舉辦，臺北、桃園
機場捷運下週四起試營運 採限時、限量、限站方式免費試乘
【2017/1/26
國語日報
】
交通部長賀陳旦與桃園市長鄭文燦昨天共同
..更多
教育新知
法專家憂心 中小學教師離職率5年增1倍
【2017/1/31
教育部電子報
】
法國執政黨在執政期間承諾增加6萬個教
潛水才能看展 歐洲首間海底博物館開幕
【2017/1/26
公共電視新聞網
】
歐洲第一個海底博物館，最近正式開放，
台法打造類比黑洞 解物理界之謎
【2017/1/25
人間福報
】
台大物理系及天文物理所教授陳丕燊與法國
..更多
教育政策
去年來台陸生 較前年減少一千多人
【2017/1/26
公共電視新聞網
】
教育部公布105年度大專校院境外學生
新國教課綱明年上路 高中校長謀因應
【2017/1/26
公共電視新聞網
】
十二年國教課綱明年實施，將近三分之一
臺北市與美國休士頓試辦交換教師計畫 期雙向教學相長
【2017/1/26
臺北市政府教育局
】
臺北市致力於培育國際化人才，以「教育人
..更多
教育劄記
馬祖山海生態 戰地文化體驗【文/陳佳雯 臺北市景美國小學務主任 】
【2017/1/26
】
景美國小自99年起即每年辦理校際交流
英語課堂裡的精靈獨白【文/鄧堯莊 臺北市文山區志清國小英語教師兼英語領域召集人】
【2017/1/27
】
國小英文學習的兩極化，加上時代快速的變
校園美感之旅 [文/朱雅菁 臺北市興德國小總務主任]
【2017/1/31
】
一轉眼，總務主任的職務已經邁
..更多
校園風情
"未來咖啡"給機會 助更生少年自立工作
【2017/1/26
公共電視新聞網
】
在人生走錯路的少年，需要有人拉一把，
大葉大學推動國際化 學生赴日本山口大學交換留學
【2017/1/26
華視新聞
】
大葉大學2009年與日本國立山口大
台科大生訪日 佩服做好態度
【2017/1/28
人間福報
】
台灣科技大學學生赴日本九州工業大學進行
..更多
分享園地
進食習慣大公開！動物園一種魚養百樣國王企鵝
【2017/1/31
華視新聞
】
「一種米，養百樣人」，但在台北市立動物
狐(犬蒙)動物園入新厝 兒童動物區賣萌吸睛
【2017/1/28
中廣新聞網
】
迎新年，台北市立動物園的新進嬌客「狐(
找出自己的價值 106年尋找感動地圖熱血徵件中
【2017/1/31
教育部電子報
】
教育部青年發展署自98年起辦理「青年
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教育輿論
「社論」建立初任校長輔導制度
【2017/1/26
國語日報
】
目前中小學校長工作愈來愈繁重，壓力愈來
李家同／不知民間疾苦的升學辦法.
【2017/1/25
東森新聞報
】
最近很顯然地我們國家有很多的教授對於教
馬國SPM華文科難考 恐降低學習意願
【2017/1/31
教育部電子報
】
馬來西亞教育文憑（SPM）是供馬國中
..更多
媒材天地
書本封面的設計與創意
【2017/1/31
臺北市多媒體教學資源中心
】
人要衣裝、佛要金裝，書本亦需合適的衣裳。
簡易紙蜻蜓製作
【2017/1/31
臺北市多媒體教學資源中心
】
印象中，雙手瞬間搓動讓竹蜻蜓飛得更高的童
新版飲食指南
【2017/1/31
臺北市多媒體教學資源中心
】
衛福部新版「每日飲食指南」 (1)將食物
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