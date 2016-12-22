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歷史電子報
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第795期
編輯群
發行人／
曾燦金局長
總編輯／
陳素慧科長
、
楊淑妃主任
主編／
徐昀霖校長
編輯／
徐昀霖校長
全文檢索
發刊日期
2016年12月28日
第795期
為何想當老師？ 【國立臺北教育大學語文與創作學系 許育健助理教授】
某一天擔任本校教育學程甄選的口試委員工作，每一場有三至四個學生排坐在一起同時回答。 我非常佛心的，問了一個基本而重要的問題：「你有什麼樣的特質，讓你覺得自己適合當老師？」我們很驚訝的聽到，許多學生的答案是：「我來自教師家庭；我父母都是老師；我阿姨是老師⋯⋯」（我其實對這樣的答案，感到不解。暫且不談論我對於來自教師家庭的看法） 另外，也有很多學生說，「因為以前有某老師對我...
焦點新聞
高市、東京簽教育交流備忘錄
【2016/12/22
國語日報
】
高雄市教育局與東京都教育委員會日前簽署
跨年活動多 政院促捷運擬妥疏運計畫
【2016/12/22
中廣新聞網
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106年元旦將有3天連續假期，行
海洋廢棄物 一年清出四萬公斤
【2016/12/22
國語日報
】
荒野保護協會昨天發表「二○一六年海洋廢
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研習資訊
臺北市105學年度輔導主任或組長、專兼任輔導教師在職訓練課程研習班_第4期
【2016/12/22
臺北市教師在職研習網
】
主辦單位 臺北市教師研習中心 研習名稱
Super教師分享-「不做不會怎樣，做了很不一樣。」飛天麻辣郭的創意班級經營與教學
【2016/12/26
臺北市教師在職研習網
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主辦單位 台北市教師會 研習目標 一位
教師生涯之變遷與因應
【2016/12/26
臺北市教師在職研習網
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主辦單位 台北市教師會 研習類別 教育
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活動報導
詮釋原民文化 南市左鎮演出舞臺劇
【2016/12/22
國語日報
】
平埔西拉雅族學生占比全臺最高的臺南市左
歲末佳節送暖 學童募款獻唱寄鞋盒
【2016/12/22
國語日報
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歲末時分，許多學校舉辦送暖活動，臺北市
FB棋王變身機器人 對戰高市壽山圍棋隊
【2016/12/24
國語日報
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高雄市壽山國中昨天舉行人機圍棋對弈。臉
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教育新知
且慢剪臍帶 醫生說對新生兒有好處
【2016/12/22
中廣新聞網
】
美國產科醫學會建議，新生兒脫離母
發胖、暴怒、記性差... 身上25個異狀代表你「太晚睡」了
【2016/12/23
東森新聞報
】
生活中心／綜合報導 在忙碌生活中，
孩子不愛吃東西？！４種方法可改善
【2016/12/24
東森新聞報
】
文／李婉萍 有時孩子不吃某些食物，
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教育政策
教部修法 放寬實驗教育校數比例
【2016/12/22
國語日報
】
教育部上週通過「實驗教育三法」修正草案
國中早自習延至7：45？教部：地方決定
【2016/12/22
國語日報
】
繼高中生上國發會公共政策網路參與平臺，
教育新南向 僅印、馬採認我學歷
【2016/12/23
國語日報
】
政府推動新南向政策，鼓勵東南亞國家的學
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教育劄記
以數學遊戲建構活力班級~教學經驗分享 【臺北市國小候用校長劉慧梅】
【2016/12/22
】
我們都知道人類從一出生就無可救藥
路口有您我，安全多更多－大橋導護志工兄弟檔【臺北市大同區大橋國民小學何俊緯老師】
【2016/12/22
】
早晨，我披著尚未褪去的夜色出門，
喚醒你的旅行魂 【臺北市立文化國小謝慧雯老師】
【2016/12/22
】
亞洲的教育制度基本上都有著「十年
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校園風情
北市雙蓮學生票選兒少新聞 聚焦切身議題
【2016/12/23
國語日報
】
臺北市雙蓮國小六年級二十九名學生，在教
校園耶誕樂 學童發揮愛心展才藝
【2016/12/23
國語日報
】
耶誕節前夕，桃園市南興國小、臺中市大同
中山大學校長 男舍留宿抬槓自拍
【2016/12/25
國語日報
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中山大學日前舉辦「校長之夜‧Let''
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分享園地
玩具達人蒐集40年 與寂寞做朋友
【2016/12/22
人間福報
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世新大學邀請數媒系講師黃俊榮舉辦「
美動物園長壽大猩猩歡度60歲生日
【2016/12/22
中廣新聞網
】
美國俄亥俄州動物園內一隻大猩猩「
柯瑞要拍賣兩雙鞋 幫助奧克蘭倉庫火災災民
【2016/12/22
中廣新聞網
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金州勇士隊的一哥柯瑞要拍賣兩雙特
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教育輿論
搶救技職生英文 從根做起
【2016/12/22
國語日報
】
教育部日前舉辦二○一六發展典範科技大學計
臺師大向高職學習的謙卑
【2016/12/23
國語日報
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臺灣師範大學首開風氣之先，推動跨
保障遠洋漁工人權
【2016/12/24
國語日報
】
媒體報導，一名印尼漁工去年在臺灣遠洋
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媒材天地
我的聖誕樹
【2016/12/27
臺北市多媒體教學資源中心
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聖誕節前夕，一根吸管，一個瓶蓋，加上幾張
消失的眼珠：莫迪里亞尼的肖像畫
【2016/12/27
臺北市多媒體教學資源中心
】
介紹義大利畫家莫迪里亞尼及其肖像畫的特色
反菸害闖關活動
【2016/12/27
臺北市多媒體教學資源中心
】
抽菸是一種有礙健康的行為，抽菸的害處無庸
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