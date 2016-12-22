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後台的足跡

 
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歷史電子報
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第795期 編輯群

發行人／曾燦金局長
總編輯／陳素慧科長楊淑妃主任
主編／徐昀霖校長
編輯／徐昀霖校長
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教師天地

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發刊日期 2016年12月28日
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左上方圖片 教育園丁的話 右上
 
為何想當老師？ 【國立臺北教育大學語文與創作學系 許育健助理教授】
某一天擔任本校教育學程甄選的口試委員工作，每一場有三至四個學生排坐在一起同時回答。 我非常佛心的，問了一個基本而重要的問題：「你有什麼樣的特質，讓你覺得自己適合當老師？」我們很驚訝的聽到，許多學生的答案是：「我來自教師家庭；我父母都是老師；我阿姨是老師⋯⋯」（我其實對這樣的答案，感到不解。暫且不談論我對於來自教師家庭的看法） 另外，也有很多學生說，「因為以前有某老師對我...更多
小樹		 園丁
 
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背景圖   焦點新聞
dot 高市、東京簽教育交流備忘錄 【2016/12/22 國語日報
　高雄市教育局與東京都教育委員會日前簽署
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dot 跨年活動多 政院促捷運擬妥疏運計畫 【2016/12/22 中廣新聞網
106年元旦將有3天連續假期，行
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dot 海洋廢棄物　一年清出四萬公斤 【2016/12/22 國語日報
　荒野保護協會昨天發表「二○一六年海洋廢
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 背景圖  研習資訊
dot 臺北市105學年度輔導主任或組長、專兼任輔導教師在職訓練課程研習班_第4期 【2016/12/22 臺北市教師在職研習網
主辦單位 臺北市教師研習中心 研習名稱
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dot Super教師分享-「不做不會怎樣，做了很不一樣。」飛天麻辣郭的創意班級經營與教學 【2016/12/26 臺北市教師在職研習網
主辦單位 台北市教師會 研習目標 一位
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dot 教師生涯之變遷與因應 【2016/12/26 臺北市教師在職研習網
主辦單位 台北市教師會 研習類別 教育
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 背景圖  活動報導
dot 詮釋原民文化　南市左鎮演出舞臺劇 【2016/12/22 國語日報
　平埔西拉雅族學生占比全臺最高的臺南市左
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dot 歲末佳節送暖　學童募款獻唱寄鞋盒 【2016/12/22 國語日報
　歲末時分，許多學校舉辦送暖活動，臺北市
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dot FB棋王變身機器人　對戰高市壽山圍棋隊 【2016/12/24 國語日報
　高雄市壽山國中昨天舉行人機圍棋對弈。臉
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背景圖   教育新知
dot 且慢剪臍帶 醫生說對新生兒有好處 【2016/12/22 中廣新聞網
美國產科醫學會建議，新生兒脫離母
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dot 發胖、暴怒、記性差...　身上25個異狀代表你「太晚睡」了 【2016/12/23 東森新聞報
生活中心／綜合報導 在忙碌生活中，
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dot 孩子不愛吃東西？！４種方法可改善 【2016/12/24 東森新聞報
文／李婉萍 有時孩子不吃某些食物，
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背景圖   教育政策
dot 教部修法　放寬實驗教育校數比例 【2016/12/22 國語日報
　教育部上週通過「實驗教育三法」修正草案
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dot 國中早自習延至7：45？教部：地方決定 【2016/12/22 國語日報
　繼高中生上國發會公共政策網路參與平臺，
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dot 教育新南向　僅印、馬採認我學歷 【2016/12/23 國語日報
　政府推動新南向政策，鼓勵東南亞國家的學
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 背景圖  教育劄記
dot 以數學遊戲建構活力班級~教學經驗分享 【臺北市國小候用校長劉慧梅】 【2016/12/22
我們都知道人類從一出生就無可救藥
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dot 路口有您我，安全多更多－大橋導護志工兄弟檔【臺北市大同區大橋國民小學何俊緯老師】 【2016/12/22
早晨，我披著尚未褪去的夜色出門，
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dot 喚醒你的旅行魂 【臺北市立文化國小謝慧雯老師】 【2016/12/22
亞洲的教育制度基本上都有著「十年
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 背景圖  校園風情
dot 北市雙蓮學生票選兒少新聞　聚焦切身議題 【2016/12/23 國語日報
　臺北市雙蓮國小六年級二十九名學生，在教
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dot 校園耶誕樂　學童發揮愛心展才藝 【2016/12/23 國語日報
　耶誕節前夕，桃園市南興國小、臺中市大同
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dot 中山大學校長　男舍留宿抬槓自拍 【2016/12/25 國語日報
　中山大學日前舉辦「校長之夜‧Let''
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背景圖   分享園地
dot 玩具達人蒐集40年 與寂寞做朋友 【2016/12/22 人間福報
世新大學邀請數媒系講師黃俊榮舉辦「
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dot 美動物園長壽大猩猩歡度60歲生日 【2016/12/22 中廣新聞網
美國俄亥俄州動物園內一隻大猩猩「
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dot 柯瑞要拍賣兩雙鞋 幫助奧克蘭倉庫火災災民 【2016/12/22 中廣新聞網
金州勇士隊的一哥柯瑞要拍賣兩雙特
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背景圖   教育輿論
dot 搶救技職生英文　從根做起 【2016/12/22 國語日報
教育部日前舉辦二○一六發展典範科技大學計
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dot 臺師大向高職學習的謙卑 【2016/12/23 國語日報
臺灣師範大學首開風氣之先，推動跨
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dot 保障遠洋漁工人權 【2016/12/24 國語日報
媒體報導，一名印尼漁工去年在臺灣遠洋
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 背景圖  媒材天地
dot 我的聖誕樹 【2016/12/27 臺北市多媒體教學資源中心
聖誕節前夕，一根吸管，一個瓶蓋，加上幾張
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dot 消失的眼珠：莫迪里亞尼的肖像畫 【2016/12/27 臺北市多媒體教學資源中心
介紹義大利畫家莫迪里亞尼及其肖像畫的特色
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dot 反菸害闖關活動 【2016/12/27 臺北市多媒體教學資源中心
抽菸是一種有礙健康的行為，抽菸的害處無庸
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