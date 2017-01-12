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歷史電子報
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第798期
編輯群
發行人／
曾燦金局長
總編輯／
陳素慧科長
、
楊淑妃主任
主編／
蔡舒文校長
編輯／
蔡舒文校長
全文檢索
發刊日期
2017年1月18日
第798期
生活大師在中山 文/周婉玲 臺北市立中山國民中學校長
越來越多的人關注敎與學的有效性，學生究竟學到什麼?學了有沒有用?為什麼要學?有沒有學會如何學? 教育家杜威的名言「教育即生活」，關注教育與生活結合的實然性，揚棄片斷式注重記憶的教學方式，以及無法在生活中應用的學習內容。 十二年國教的課程發展以「自發、互動、共好」為理念，強調激發學生生命的喜悅與生活的自信，提升學生學習的渴望與創新的勇氣，讓學生成為自發主動的學習者。 ...
焦點新聞
五專找企業合作 學生五年免學費
【2017/1/12
國語日報
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沈育如／臺北報導 許多五專生畢業
一例一休衝擊 寒假校園恐不開放
【2017/1/12
國語日報
】
沈育如／臺北報導 《勞動基準法》
高教六大問題榜首 教長：經費過度集中 大學M型化
【2017/1/13
國語日報
】
沈育如／高雄報導 一百零六年度全
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研習資訊
從法令變革談教師未來
【2017/1/15
臺北市教師在職研習網
】
核准文號 北市研習字第105110115
生字語詞簿教學應用研習班-低年級
【2017/1/15
臺北市教師在職研習網
】
核准文號 北市研習字第105121317
生字語詞簿教學應用研習班-中年級
【2017/1/15
臺北市教師在職研習網
】
核准文號 北市研習字第105121318
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活動報導
臺文館邀資深作家發表兒文叢書
【2017/1/12
國語日報
】
楊惠芳／臺北報導 國立臺灣文學館
國中教育會考簡章 今公布
【2017/1/13
國語日報
】
沈育如／高雄報導 一百零六學年國
超商攜手一粒麥子邀臺東獨老提前圍爐
【2017/1/13
國立教育廣播電台
】
為讓獨居長輩在年節前夕也能感受團
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教育新知
吃了農藥殘留昆蟲 臺灣蝙蝠銳減
【2017/1/12
國語日報
】
沈育如／臺北報導 臺灣師範大學生
國研院無人機 加入颱風偵測
【2017/1/12
國語日報
】
劉偉瑩、實習記者黃甯群／臺北報導
藥袋會說話 手機掃描聽語音
【2017/1/13
國語日報
】
阮筱琪／臺北報導 為了服務視障者
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教育政策
政院通過師培法修正案 放寬師培生實習規定
【2017/1/12
國立教育廣播電台
】
行政院今天(12日)審查通過「師
「大南海」把植物園變賣場? 文化部鄭重澄清
【2017/1/12
國立教育廣播電台
】
針對近日媒體報導，行政院推出「大
大專校院校長會議 教長勾勒高教願景
【2017/1/13
國立教育廣播電台
】
教育部長潘文忠出席106年度全國
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教育劄記
龍山寺自導式學習課程 文/陳雅芳等 臺北市萬華區華江國民小學社會領域教師
【2017/1/15
】
中年級的社會領域課程以家鄉為範圍
繽紛排場 拍出新局～淺談長春國小排球課程 文/吳淑娟 臺北市中山區長春國民小學教務主任
【2017/1/15
】
運動是一切生命的源泉。－李奧納多
杏壇你我他～廣結善緣·涓滴付出·杏壇芬芳 文/林竺諼 臺北市教師研習中心研究教師/國中候用校長
【2017/1/15
】
有緣借調來到教師研習中心服務，承
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校園風情
高市忠孝單車路考 發放雷射雕刻駕照
【2017/1/12
國語日報
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陳景清／高雄報導 高雄市「愛河學
金門高中童軍育樂營 邀青少年走向戶外
【2017/1/12
國立教育廣播電台
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金門高中將在2月4號到6號舉辦「
弘光科大文創系學生拍攝寶特瓶，喚起大家一起重視資源
【2017/1/12
國立教育廣播電台
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不設限，腐爛的水果、丟棄的瓶子，
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分享園地
嘉縣龍山葉芮岑環保賽摘冠 行動力升級
【2017/1/12
國語日報
】
李榮茂／嘉義報導 位處偏遠山區的
留學五大洲外語替代役 帶世界知識走進臺東
【2017/1/12
國立教育廣播電台
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臺東縣政府國際發展及計畫處與國家
展現教卓成果 高雄大學開發掛號信即時簽收系統
【2017/1/12
國立教育廣播電台
】
國立高雄大學發表「教學卓越計畫」
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教育輿論
正視中小學行政弱化現象
【2017/1/12
國語日報
】
由於校園環境趨於複雜化，加上行政業
2025無核電 核廢料何去何從
【2017/1/13
國語日報
】
立法院三讀通過《電業法》修正案，除
兼顧營養午餐品質與價格
【2017/1/14
國語日報
】
農委會推動國中小營養午餐使用國產可
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媒材天地
自製芬芳小雪人
【2017/1/18
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糖果襪製作的可愛襪子娃娃,在寒冷的冬天懷
How to Write Summaries
【2017/1/18
臺北市多媒體教學資源中心
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Writing a summary is
Lullaby 搖籃曲風 統整介紹
【2017/1/18
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】
小學音樂單元 -- 搖籃曲. 介紹搖籃曲
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